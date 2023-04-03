Тюменских фермеров научат разводить овец

Школа фермера в ГАУ СЗ набирает учеников по направлению "Овцеводство". Приём заявок продлится до 14 апреля, принять участие могут все желающие.

По результатам отбора заявок сформируют группу из 30 человек, которые бесплатно освоят 266-часовую программу переподготовки и получат диплом установленного образца. Учить желлажщих будут очно и дистанционно, предусмотрены выездные практические занятия на предприятиях Тюменской области.

Прослушав курс, участники при поддержке преподавателей и сотрудников банка разработают и защитят бизнес-планы своих проектов с перспективой участия в государственной программе поддержки "Агростартап" для получения гранта, а также льготных кредитов на развитие бизнеса.



Направить заявку на участие можно через площадку Россельхозбанка "Свое Фермерство" и на электронную почту dpoakademia@mail.ru.