В Тюменской области за год легализованы зарплаты 10 тысяч работников и ИП

В Тюменской области за 2022 год выявлена теневая занятость и легализована заработная плата более 10 тысяч граждан и индивидуальных предпринимателей, сообщает информационный центр правительства ТО.

Заседание областной межведомственной комиссии по противодействию теневой занятости и легализации трудовых отношений прошла под руководством заместителя Губернатора Тюменской области Алексея Райдера: "Эта работа направлена, в первую очередь, на защиту трудовых прав граждан".

В ходе заседания участники также рассмотрели вопрос об уровне заработной платы в отдельных организациях строительства и промышленности Тюменской области.