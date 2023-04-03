Моор: Обеспечение экономической и социальной стабильности в приоритете у тюменских властей

Александр Моор рассказал о мерах поддержки реального сектора экономики на заседании Совета при полпреде президента России в УрФО.

Региональный фонд развития промышленности докапитализирован на сумму более 185 миллионов рублей, а фонд целевых займов Инвестиционного агентства Тюменской области – на 700 миллионов рублей. Размер возмещения затрат по договорам лизинга оборудования увеличен до 100 % от первого взноса без НДС и до 25 миллионов рублей по каждому договору.

Губернатор Тюменской области Александр Моор:

В Тюменской области принимаются необходимые меры для решения как срочных вопросов с учетом возникшей экономической ситуации, так и стратегических задач. Обеспечение экономической и социальной стабильности остается приоритетом для регионального правительства.

Полномочный представитель Президента России в УФО Владимир Якушев отметил стабильность функционирования реального сектора экономики в Уральском федеральном округе, подчеркнув, что инвестиции в основной капитал выросли на 10 %.