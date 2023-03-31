Месячник охраны труда стартует в Тюменской области

1 апреля 2023 года в Тюменской области стартует месячник охраны труда. Акция приурочена к Всемирному дню охраны труда, который отмечается 28 апреля.

Тема Всемирного дня охраны труда в 2023 году – "Безопасная и здоровая рабочая среда – основополагающий принцип и право в сфере труда".

Эта тема объявлена не случайно – проблема формирования безопасной производственной среды была включена Международной организацией труда в перечень основополагающих принципов прав работников летом 2022 года.

В преддверии Всемирного дня охраны труда во всех регионах страны пройдут мероприятия, посвященные этому событию, в том числе и в Тюменской области. На протяжении многих лет по инициативе департамента труда и занятости населения Тюменской области совместно с социальными партнерами и органами власти проводится комплекс мероприятий, направленных на профилактику производственного травматизма, совершенствование форм и методов управления охраной труда.

С каждым годом акция вызывает все большую поддержку общественности, органов власти, работодателей, работников и профсоюзов. Проводимые мероприятия способствуют созданию здоровых условий труда на рабочих местах, снижению риска производственного травматизма и профзаболеваний, продвижению культуры безопасного труда.