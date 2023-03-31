Около 500 человек трудоустроились благодаря субсидированию рабочих мест

464 человека нашли работу в рамках субсидирования рабочих мест в Тюменской области с 2021 года, из них 116 — в 2023 году. За все время от работодателей поступило 618 заявлений, сообщает информационный центр правительства ТО.

Получить частичную компенсацию зарплаты за сотрудника можно при трудоустройстве по направлению центра занятости граждан отдельных категорий, в том числе молодежи до 30 лет.

Размер субсидии определяется исходя из величины минимального размера оплаты труда — 16 242 рубля и численности трудоустроенных граждан.

Для получения меры поддержки работодателю необходимо обратиться в центр занятости для подбора специалистов на имеющиеся вакансии. Затем подать заявление на предоставление субсидии через личный кабинет страхователя в электронном виде.