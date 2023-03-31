Тюменская область попала в красную зону по рискам лесных пожаров в апреле

Федеральная Авиалесоохрана разработала прогноз рисков на апрель по лесным пожарам на территории РФ, в том числе ПФО в зависимости от условий погоды.

В апреле риски превышения среднемноголетних значений пожарной опасности ожидаются в южной и восточной части Челябинской и Свердловской областей, на всей территории Курганской области, в западной и южной части Тюменской области.

Наличие высоких рисков не означает обязательное ухудшение пожарной обстановки на природных территориях, отмечают в ведомстве. Многое зависит от местных жителей, ведь весной пожарная обстановка осложняется не только лесными, но и ландшафтными пожарами на полях, в степях, в дачных сообществах, в населенных пунктах, причинами которых становятся самовольные палы сухой травы, сжигание мусора.

Прогноз разработан на основании фактических данных долгосрочного прогноза температуры и осадков Гидрометцентра России, многолетних данных ФБУ "Авиалесоохрана" о горимости лесов и результатов их многомерного анализа.