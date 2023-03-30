Моор принял участие в открытии выставки "Тюмень Агро–2023"

XI Агропромышленная выставка стартовала в поселке Винзили, в ее открытии принял участие глава региона Александр Моор.

Более 120 единиц современной сельскохозяйственной техники и оборудования представили российские и зарубежные производители в агрокластере "Пышминская долина". В рамках выставкиорганизованы аграрный образовательный форум Тюменской области - "Развитие кадрового потенциала регионального АПК: вызовы времени, олимпиада инженерно-технических работников агропромышленного комплекса Тюменской области, олимпиада среди агрономов агропромышленного комплекса Тюменской области.

"Мы заинтересованы в обновлении парка техники наших хозяйств. Ежегодно выделяем из бюджета 200 млн рублей на господдержку. Этот сезон - не исключение. На днях стартовал отбор заявок на предоставление субсидий. Аграрии могут рассчитывать на возмещение 20% от стоимости приобретённой ими сельхозтехники, в том числе в лизинг. Купить с помощью господдержки можно самые разные виды техники: посевные комплексы, сеялки, мощные тракторы, культиваторы, комбайны и многое другое. Техническое перевооружение аграрных предприятий региона – ключевая задача. Это позволяет эффективно работать в зоне рискованного земледелия и производить конкурентоспособную продукцию", - сообщил Моор.

На выставке "Тюмень Агро–2023" представлена техника и оборудование российских и зарубежных производителей. Выбор не стал меньше даже несмотря на санкции, отметил губернатор.