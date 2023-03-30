В Тюмени маркетингу и культуре сервиса посвятят целый форум

Ведущие менеджеры и деятели культуры из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Перми, Архангельска и Тюмени выступят спикерами на главном отраслевом форуме Тюменской области, который пройдет с 14 по 16 апреля в "Олимпийской ребячке" (филиал АНО ОДООЦ "Ребячья республика"). В этом году событие проведут в формате "Культурного университета".

Механику создания фестивалей с участниками форума разберет член оргкомитета "Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров" Игорь Колобов-Тесля. Лекцию "Культурная институция как экосистема" прочитает директор Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова Сергей Самодов. О стратегическом проектном фандрайзинге расскажет создатель и руководитель интернет-сообщества "Международный клуб театральных менеджеров" Евгения Карпанина. Тренер по сервис-дизайну, управлению клиентским сервисом и коммуникациям Игорь Савельев проведет сессию "6 рукопожатий".

Программный директор Культурно-образовательного форума Тюменской области Максим Шелунцов:

На форум приедут невероятные спикеры – выдающиеся практики со всей страны. Уровень участников форума традиционно высок, поэтому в этом году будет интенсивная работа без раскачки и "воды". Мы рассчитываем, что полученные знания участники смогут применить быстро в своих организациях, и уже в течение года мы увидим результаты по всей области.

Образовательная программа разделена на четыре факультета, которые посвящены трендам развития культуры в 2023 году, – кооперации, культурному наследию, культуре сервиса и контенту. Участники изучат маркетинг в сфере культуры, проработают навыки оформления грантов и упаковки проектов, работу со зрителями и партнерами. Отдельный блок посвятят работе с "Пушкинской картой". Также участников ждут мотивационные лекции, мастер-классы и практические занятия.

"Форум – это уникальная площадка обмена опытом представителей отрасли культуры. Он будет способствовать повышению профессиональных компетенций творческих сотрудников, поможет им шире взглянуть на свою работу и найти новые внутренние ресурсы и мотивацию для достижения целей. Уверена, участники форума вернутся домой с горящими глазами, с новыми идеями для своих муниципалитетов и своих учреждений культуры", – отмечает директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Напомним, Культурно-образовательный форум Тюменской области – масштабный, не имеющий аналогов проект для сотрудников сферы культуры региона. Включает публичные дискуссии и выездную проектную сессию. В 2022 году в рамках специальной программы форума впервые в Тюменской области прошел открытый лекторий "Культура 2.0" Санкт-Петербургского международного культурного форума. Организатором события выступает департамент культуры Тюменской области.

Официальный сайт проекта — культурныйфорум.рф