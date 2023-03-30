Исследование цифровизации НКО провели в Тюменской области

"Цифровизация некоммерческого сектора Тюменской области: текущее состояние, барьеры, потенциал" - так называлось исследование, над которым работала команда фонда общественной дипломатии "Диалог" и региональных экспертов.

Задачами исследования было:

– определить степень и потребность в технической и технологической обеспеченности региональных СО НКО (аппаратно-программное обеспечение, телекоммуникационная обеспеченность, наличие IT-специалистов, цифровая грамотность специалистов и руководителей НКО);

– выявить сдерживающие факторы и барьеры цифровизации СО НКО;

– Выработать рекомендации по реализации стратегии и тактики цифровизации региональных СО НКО.

На этой неделе прошли первые презентации результатов исследования тюменским НКО.

"Прошло две презентации результатов исследования для разных целевых аудиторий: ветеранских организаций области и НКО, являющимся поставщикам социальных услуг. На мой взгляд это как раз те организации, кто в нашем исследовании показал не самый высокий уровень использования цифровых продуктов. Но когда в личной беседе имеешь возможность рассказать для чего это исследование и какие рекомендации были даны экспертами, ощутимо чувствуешь понимание и одобрение. Никто не отвергает необходимость цифровизации некоммерческого сектора, важно то, как это будет происходить и какую поддержку получат наши НКО", - рассказывает Ирина Ульянова, руководитель проекта, президент фонда общественной дипломатии "Диалог".

Проект реализован на средства гранта губернатора Тюменской области и в качестве методики включал в себя экспертные дискуссионные площадки, количественный опрос 200 СО НКО и итоговую стратегическую сессию по выработке рекомендаций.