Универсальный сухогруз строят на Тобольской судоверфи

13:10 29 марта 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Тобольский судостроительный судоремонтный завод строит баржи нового поколения, сейчас в работе 141-метровое судно, предназначенное для перевозки почти 500 контейнеров или 9 200 тонн другого груза.

Судно многофункциональное: оно может заходить в реку, может работать в море.

На предприятии планируют построить не менее 10 таких суден и закрыть большой объем морских перевозок, необходимых стране после ухода с рынка западных компаний.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2023