Универсальный сухогруз строят на Тобольской судоверфи

Тобольский судостроительный судоремонтный завод строит баржи нового поколения, сейчас в работе 141-метровое судно, предназначенное для перевозки почти 500 контейнеров или 9 200 тонн другого груза.

Судно многофункциональное: оно может заходить в реку, может работать в море.

На предприятии планируют построить не менее 10 таких суден и закрыть большой объем морских перевозок, необходимых стране после ухода с рынка западных компаний.