Тюменская область высадит в лесах почти 13 млн сеянцев

В Тюменской области планируют восстановить 8 400 гектаров леса в 2023 году и высадить 12,7 млн штук сеянцев.

Искусственное лесовосстановление будет поведено на 2 190 гектаров там, где лес погиб от вырубок и пожаров. На 5 320 га проведут работы по сохранению подроста и молодняка, минерализации поверхности почвы и т.д. Сеянцы такж высадят на 890 га земли, где ранее не произрастали леса.

В прошлом году на 7 100 га было высажено 11,5 млн штук сеянцев.Для выращивания сеянцев с открытой корневой системой в регионе действуют 27 питомников. Тюменская авиабаза хранит страховой фонд семян на случай неурожайных лет — 1,3 тонны.