Министр МЧС России Александр Куренков работает в Тюмени

Министр МЧС России Александр Куренков прибыл в Тюмень с рабочим визитом, вместе с губернатором они планирую обсудить вопросы межведомственного взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В планах также посетить учебный центр Федеральной противопожарной службы и Специализированную пожарно-спасательную часть.
Александр Куренков передаст Главному управлению МЧС России по Тюменской области специализированную технику.
Работу начали с возложения цветов к памятнику сотрудникам МЧС, погибшим при исполнении служебных обязанностей.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru