Министр МЧС России Александр Куренков работает в Тюмени

12:40 28 марта 2023
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Министр МЧС России Александр Куренков прибыл в Тюмень с рабочим визитом, вместе с губернатором  они планирую обсудить вопросы межведомственного взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В планах также посетить учебный центр Федеральной противопожарной службы и Специализированную пожарно-спасательную часть.

Александр Куренков передаст Главному управлению МЧС России по Тюменской области специализированную технику.

Работу начали с возложения цветов к памятнику сотрудникам МЧС, погибшим при исполнении служебных обязанностей.

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