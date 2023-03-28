Министр МЧС России Александр Куренков работает в Тюмени

Министр МЧС России Александр Куренков прибыл в Тюмень с рабочим визитом, вместе с губернатором они планирую обсудить вопросы межведомственного взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В планах также посетить учебный центр Федеральной противопожарной службы и Специализированную пожарно-спасательную часть.

Александр Куренков передаст Главному управлению МЧС России по Тюменской области специализированную технику.

Работу начали с возложения цветов к памятнику сотрудникам МЧС, погибшим при исполнении служебных обязанностей.