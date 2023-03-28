Тюменским экскурсоводам начали выдавать идентификационные карточки

12:01 28 марта 2023
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Первые экскурсоводы Тюменской области прошли аттестацию и получили идентификационные карточки, сообщила директор департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова. 

В регионе около ста экскурсоводов, при аттестации специалисты подтверждают теоретические знания в истории, культуре, этнографии региона, а также практические навыки – проведением экскурсии по маршруту. Следующая аттестация начнется через неделю.

"Грамотный, профессиональный гид, экскурсовод создает у гостей региона основное впечатление от поездки, помогает туристам прочувствовать атмосферу, с душой отнестись к объектам показа и городским достопримечательностям, проникнуться красотой и историей места. Аттестация позволяет гидам и экскурсоводам подтвердить свои знания и профессиональные навыки, таким образом задавая стандарты профессии", - уверена Трофимова.

Теги: туризм
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