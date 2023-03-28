Власти Тюмени после встречи с горожанами решили отложить КРТ одного из районов города

В департаменте земельных отношений и градостроительства Тюмени прошла встреча с жителями по вопросу комплексного развития территории жилой застройки в районе улиц Судостроителей – Элеваторной – Сахалинской – Дамбовской, после чего реализацию проекта решено отложить, сообщает администрация города.

Собирались не первый раз: чтобы принять окончательное взвешенное решение, администрация Тюмени даёт гражданам возможность задавать вопросы, получать разъяснения из первых рук, всё обдумать и высказать мнение. Такие собрания не предусмотрены законом, регулирующим реализацию механизма КРТ, однако администрации города было важно встретиться с людьми и открыто обсудить будущее этой части Тюмени.

На встрече озвучены итоги опросов жителей и пользователей района. На сегодня администрация города не принимает решение о комплексном развитии этой территории: вектор встречи показал, что у многих ещё остались вопросы и что не все до сих пор окончательно определились с выбором, отмечают в администрации города.

Директор департамента земельных отношений и градостроительства Дмитрий Иванов:

Для администрации города очень важно было услышать голоса всех причастных к этой территории: жителей, пользователей – собственников земельных участков, объектов недвижимости. Ещё на первой встрече мы говорили, что большинство, выраженное за или против, поможет нам принять решение о КРТ. Сам институт комплексного развития территорий направлен на строительство новых благоустроенных пространств. Почему оно называется комплексным? Потому что, помимо жилой застройки, обязательно устраиваются современные зелёные зоны, элементы улично-дорожной сети, объекты социальной инфраструктуры.

Для размещения такого набора инфраструктуры должна быть не маленькая территория. А потому вычленение каких-то частей из общей площади невозможно: они останутся внутри стройки плюс градостроительные задачи города не решатся в полной мере.

"Если в дальнейшем наниматели и собственники помещений многоквартирников, ИЖС, бизнеса, гаражей поменяют свою точку зрения, мы готовы её услышать. Мы готовы принимать и учитывать мнениях тех, кто либо ещё не голосовал, либо хочет принять иное решение. Если мы увидим интерес большинства представителей этой территории к её развитию, возможным будет новое рассмотрение данного проекта КРТ с учётом мнений всех проголосовавших", - подчеркнул Иванов.