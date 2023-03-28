ЮТейр запускает новый рейс из Тюмени в Турцию

Авиакомпания Utair в июне запускает новый прямой рейс Тюмень–Бодрум (Турция).

Бодрум — это один из популярных туристических центров в Турции, расположенный на берегу Эгейского моря, которое славится чистой водой и отличными пляжами, с роскошными отелями, уединенными бухтами и живописными пейзажами.

Вылет из Тюмени еженедельно по пятницам в 04:40, прибытие в Бодрум – в 08:20, время в пути - 5 часов 40 минут.