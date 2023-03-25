В Тюменской области востребованы кадры для строительной отрасли

О взаимодействии органов службы занятости с работодателями строительной отрасли рассказал вчера на IV Градостроительном форуме Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Развитие региона неразрывно связано со строительной индустрией. Службой занятости оказывается особое внимание качественному подбору кандидатов. Бизнес-ситуация "Комплексное кадровое обеспечение потребности работодателей в кадрах необходимой квалификации" позволяет осуществлять индивидуальное сопровождение работодателей при подборе персонала.

Для быстрого поиска сотрудников в работу органов службы занятости была внедрена единая цифровая платформа "Работа России". На сегодня это новый этап цифровизации службы занятости. Тюменская область одна из первых присоединилась к платформе и стала одним из 15 пилотных регионов, которые перешли на нее уже с ноября 2021 года. Цифровая платформа расширяет возможности поиска претендентов на вакантное место не только из числа граждан, зарегистрированных в службе занятости, но и всех пользователей портала.

Развитие строительной отрасли обуславливает необходимость обновления и набора компетенций и квалификаций работников, соответствующих требованиям современного рынка труда. В этой связи службой занятости организуются мероприятия по профессиональному обучению дополнительному профессиональному образованию отдельных категорий граждан в рамках различных программ и национальных проектов.

Кроме этого, учитывая ежегодное повышение спроса на работников строительной отрасли, в Тюменской области активно развиваются конкурсные движения "Профессионалы" и "Абилимпикс". Ежегодно проводятся соревнования по строительным компетенциям, таким как: "Кирпичная кладка", "Сухое строительство и штукатурные работы", "Малярные и декоративные работы", "Сантехника и отопление", "Плотницкое дело", "Электромонтаж", "Геопространственные технологии", "Слесарное дело" и иным. Эти движения способствуют популяризации у молодежи востребованных на рынке труда профессий.

– Служба занятости приглашает к сотрудничеству всех работодателей региона. Наши программы и сервисы помогут оперативно закрыть кадровую потребность ваших предприятий, – в заключение отметил Александр Анатольевич.