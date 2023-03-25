Лучшим учреждениям и работникам культуры выделили более 7,7 млн рублей

14 лучших сельских учреждений культуры Тюменской области и лучшие сотрудники отрасли получат поддержку на общую сумму Более 7,7 миллиона рублей. Итоги традиционного профессионального конкурса подвели накануне Дня работника культуры.

В этом году в конкурсе участвовали 89 сельских домов культуры, клубов, музеев и библиотек, а также специалисты отрасли. Эксперты оценили количество и художественный уровень проводимых конкурсантами культурных и просветительских мероприятий, внедрение новых форм работы, участие в российских и международных фестивалях, медиаактивность и многое другое.

Лучшие учреждения культуры получат по 506 тыс. рублей, а лучшие работники – по 50 тыс. рублей.

Среди победителей – Армизонская центральная районная библиотека, Бердюжский Дом культуры, Викуловский народный краеведческий музей им. А.В. Давыдова, Песчановская библиотека-клуб Казанского района (население д. Песчаное менее 400 человек, и почти все являются читателями библиотеки).

В номинации для работников премиями отмечены 14 человек, среди них – Светлана Гуляева, культорганизатор Гагаринского сельского Дома культуры (Ишимский район), Ирина Федосеева, специалист по методике клубной работы Пегановского сельского Дома культуры (Бердюжский район), Екатерина Долгушина, библиотекарь Зареченского сельского филиала библиотечной системы Вагайского района, Нэля Файзуллина, хранитель музейных фондов Ембаевского сельского музея МАУ Тюменского района.

"Искренне поздравляю победителей! Вы доказали эффективность своей работы, показали творческую заинтересованность. Пусть дополнительное финансирование станет стимулом для реализации новых проектов, позволит укрепить позиции и привлечь внимание жителей!" - пожелала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Поддержка учреждениям культуры и сотрудникам оказывается в Тюменской области в рамках реализации региональной программы "Творческие люди" национального проекта "Культура".