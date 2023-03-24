Минэкономразвития Ставрополья взял на работу созданную нейросетью Марию

Созданная нейросетью Мария стала официальным представителем минэкономразвития Ставрополья в социальных сетях, видеообращение новой сотрудницу опубликовал руководитель ведомства Денис Полюбин.

"Я создана нейросетью, но состою на государственной службе. В отличие от большинства своих коллег я не получаю заработную плату, не ухожу в отпуск и не болею", - отметила Мария. Она сообщила, что может отвечать на вопросы о поддержке малого и среднего предпринимательства, инвестиций в экономику региона и внешнеэкономической деятельности.