Минэкономразвития Ставрополья взял на работу созданную нейросетью Марию

16:32 24 марта 2023
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Созданная нейросетью Мария стала официальным представителем минэкономразвития Ставрополья в социальных сетях, видеообращение новой сотрудницу опубликовал руководитель ведомства Денис Полюбин.

"Я создана нейросетью, но состою на государственной службе. В отличие от большинства своих коллег я не получаю заработную плату, не ухожу в отпуск и не болею", - отметила Мария. Она сообщила, что может отвечать на вопросы о поддержке малого и среднего предпринимательства, инвестиций в экономику региона и внешнеэкономической деятельности. 

Теги: нейросети
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