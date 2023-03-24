Первые заявки на конкурс грантов губернатора приняли в Тюменской области

Прием заявок на конкурс грантов губернатора Тюменской области для СОНКО идет до 31 марта. Суммы грантов в 2023 году на реализацию проектов – от 200 тысяч до 1 миллиона рублей. Общая сумма конкурса, с учетом средств, поступивших от Фонда президентских грантов, – более 85,2 миллионов рублей.⁣ Уже зарегистрировано первые 10 заявок.

Первой на конкурс поступила заявка от местной общественной организации развития спорта, культуры, досуга, молодёжи, социального обслуживания и дополнительного образования Казанского района Тюменской области "Вектор". Организация предлагает на конкурс проект по направлению "Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни" – "Спартакиада среди национальных диаспор "Дружба народов". В рамках спартакиады будут проведены комплексные соревнования, состоящие из 6 видов спорта: мини-футбол, волейбол среди женщин, волейбол среди мужчин, городки, лапта, бочча.

Также на конкурс уже прошли регистрацию заявки от некоммерческих организаций городов Ишима (АНО Киностудия детско-юношеского творчества "Позитив"), Тобольска (АНО "Центр содействия в развитии садоводства и огородничества "Сады Тобольска"), Заводоуковского городского округа (АНО "Центр креативных проектов – Путь мастера"), Исетского (АНО Ферма социальных услуг "Пегас") и Бердюжского районов (МПРО Приход храма в честь рождества Пресвятой Богородицы с. Бердюжье Бердюжского района Тюменской области Ишимской епархии русской православной церкви (Московский патриархат), города Тюмени (АНО Центр правовой поддержки "Вправе"; АНО раннего саморазвития "Трудотека"; ТРМООО "Тюменская региональная федерация альпинизма"; РОО "Федерация спортивного туризма и краеведения Тюменской области").

С более подробной информацией об уже зарегистрированных проектах можно познакомиться на сайте конкурса разделе "Проекты" "конкурс на предоставление грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2023 году".

В стадии "Требуется устранение недостатков" находятся 4 проекта. Данным организациям необходимо прикрепить к заявке обязательные документы, которые указаны в разделе "Документы". В стадии "подготовка" на сегодняшний день находится 171 заявка.

Итоги конкурса будут объявлены не позднее 1 июня 2023 года. Реализация инициатив, получивших поддержку, может начаться уже с 1 июля 2023 года.

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Тюменской области по проведению конкурса является департамент социального развития Тюменской области (625048, г. Тюмень, ул. Республики 83а, dsoc@72to.ru).

Получить консультацию по вопросам участия в конкурсе, начиная с даты данного объявления и до окончания срока приема заявок на конкурс, можно по телефонам: 8-982-132-37-29, 8 (3452) 20-10-57, 50-26-56 или электронной почте специалистов отдела: Маркина Анна Андреевна, MarkinaAA@72to.ru; Романова Татьяна Леонидовна, RomanovaTL@72to.ru; Мясникова Юлия Геннадьевна, MyasnikovaYuG@72to.ru.