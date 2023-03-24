Пять тюменских предприятий стали участниками программы по развитию промышленного туризма

Пять предприятий из Тюменской области включены во всероссийский проект по развитию промышленного туризма от Агентства стратегических инициатив при поддержке Минпромторга РФ.

Организации участвовали в Акселераторе "Открытая промышленность". Эксперты и менторы по промышленному туризму протестировали экскурсионные услуги на "ЗапСибНефтехиме", "Свезе" ,"Стеклотехе", трубном заводе "СибГазАппарат", "Металл Профиль Урал".

"Есть впечатляющие заводы, которые хотелось бы показывать. Цели, которые ставят перед собой предприятия – ранняя профориентация, привлечение молодых специалистов. И конечно, бизнес-миссия – продавать свою продукцию, популяризировать ее во всем мире, а не только в нашей стране", отметила директор дивизиона "Городская экономика" направления "Социальные проекты" АСИ Ольга Захарова.

"Благодаря промышленному туризму предприятия становятся более открытыми, получают новые возможности для продвижения своей продукции, а также прибыль. Например, у нас есть хозяйство, где выращивают стерлядь. Туристы, которые туда едут, покупают рыбу, и это уже составляет значительную часть доходов", - рассказал замубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.