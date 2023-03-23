Школьникам рассказали о важности бережного отношения к воде

22 марта на всей планете отмечают Всемирный день воды.

Тюменская Компания "КВАНТА +" при поддержке департамента образования и науки Тюменской области провела экологические уроки. Ребятам напомнили о ценности водных ресурсов и необходимости бережного отношении к ним.

Начальник химико-аналитической лаборатории Светлана Обжирова рассказала о значении воды в жизни человека, необходимости защиты водных ресурсов.

Обучающиеся 8, 10 и 11 классов школ № 42, №15, а также Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства узнали о загрязнениях, их влиянии на организм и на примере химического опыта наблюдали, как происходит очистка. По окончании урока дети задавали свои вопросы и принимали участие в викторине. Самые активные были отмечены призами.

Необычный урок прошел 17 марта и для учеников 2 "К" класса школы № 67. В качестве учителя выступил технический директор компании Николай Серебряков. Он рассказал маленьким слушателям о водных ресурсах, наглядно показал материалы, которые используются для очистки воды. Под его чутким руководством дети изготовили простейший фильтр.

Главный специалист отдела общего и дошкольного образования департамента образования и науки Тюменской области Ольга Розовик отметила, что в школах распространена практика проведения "уроков на производстве" или с приглашением специалистов различных предприятий, научно-исследовательских центров. "Это не случайно, так как для решения одной из важных задач системы образования – формирования готовности учащихся к профессиональному самоопределению – необходимо объединять усилия и организовывать работу, учитывая возрастные особенности учащихся:

– у младших школьников – развитие представлений о профессиях и интереса к миру профессий;

– у подростков – актуализация значимости профессиональной деятельности, оказание помощи в осознании своих интересов и возможностей;

– у выпускников школ – формирование осознанного выбора профессии, стремления к непрерывному профессиональному развитию и самоопределению в условиях динамично развивающегося рынка труда, в том числе с ориентацией на Тюменскую область".

Ольга Георгиевна подчеркнула, что встречи с профессионалами своего дела всегда проходят в школьных классах с большим интересом.