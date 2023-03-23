Суд обязал администрацию Увата расселить дом на подпорках

Посчитав незаконным распоряжение администрации Уватского района об отселении жильцов из аварийного дома по улице Сургутской,16 до 31 декабря 2025 года, Уватский районный суд полностью удовлетворил иск прокурора в интересах несовершеннолетней и обязал администрацию района отселить людей из опасного жилья на два года раньше — до 31 декабря 2023 года.



По словам жильцов, разваливающийся на глазах деревянный дом с печным отоплением построен в 1967 году из старых бревен разобранного дома-интерната. Зимой в нем периодически промерзает водопровод, который оттаивает только с приходом весны. Часть фундамента развалилась, а оставшаяся — просела в землю, и через образовавшиеся дыры с улицы в сени заходят бродячие собаки. Стены дома покосились и возникла угроза обрушения всей крыши. В одной из квартир в комнату уже обвалилось ветхое потолочное перекрытие и, опасаясь за свою жизнь, хозяйке пришлось переехать на съемную квартиру. Она сетует, что дальше невозможно жить с ребенком в этом промерзающем доме с прогнившим полом и протекающим потолком от дырявой крыши. Жильцы сами пытались ремонтировать дом и подпирали бревнами стены.

Дом изношен на 92% и подлежал сносу с демонтажем конструкций. Выявленные специально созданной комиссией дефекты свидетельствуют о невозможности дальнейшего безопасного проживания, а капитальный ремонт или восстановительные работы нецелесообразны.

Жительница этого дома обратилась в Уватскую районную прокуратуру, которая инициировала судебный иск в защиту ее прав и несовершеннолетней дочери.

Ответчик считает, что истец не представил доказательств ближайшей угрозы обрушения здания. Кроме того, в 2018, 2019, 2022 годах администрация неоднократно предлагала женщине с ребенком съемное жилье по договору найма жилого помещения, но она отказалась, оставаясь в аварийном многоквартирном доме. Ответчик считает сомнительным довод административного истца о том, что состояние многоквартирного дома непригодно для проживания граждан и представляет угрозу их жизни и здоровью.

По его мнению, факт признания многоквартирного дома аварийным не является основанием для его немедленного расселения, тем более что отсутствуют доказательства наличия условий для расселения дома. Суду не представлено экспертное заключение, подтверждающее ухудшение состояния жилого дома, кроме того гражданское законодательство возлагает на жильцов обязанность по ремонту дома.