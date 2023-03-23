Представители Киргизии готовы к сотрудничеству с тюменским бизнесом в легкой промышленности

Предприниматели из соседней страны предлагают тюменцам поставки тканей и фурнитуры, продукцию, которая может заместить ушедшие из-за санкций бренды. А также свои производственные возможности и варианты совместных предприятий.

23 марта в 11:00 состоится онлайн-встреча с Зафарбеком Сулаймановым – соучредителем и генеральным директором швейной фабрики "Модатекс", учредителем Ассоциации Моды и Текстиля Кыргызстана. Организация объединяет более 70 ключевых компаний текстильной отрасли Киргизии. Бизнес планирует детально обсуждать широкий круг вопросов: от закупок сырья до контрактного производства, от оптимизации затрат до логистики. Присоединиться можно при регистрации.

Мероприятие бесплатное, состоится в рамках реализации национальных проектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Вебинар станет продолжением встречи консула Генерального консульства Киргизской Республики города Екатеринбурга Танирбаем уулу Санжарбеком с тюменскими швейными компаниями, которая состоялась 27 февраля во время его визита в Тюмень. Тогда были презентованы взаимовыгодные возможности и варианты сотрудничества.