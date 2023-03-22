"Работа России" поможет детям с выбором профессии

Центр профессиональной ориентации областного кадрового центра "Работа России" посетили первоклашки из школы №92.

Специалисты центра провели интереснейшую экскурсию по профориентационным модулям. В медицинском секторе ребята примерили на себя роль доктора и даже самостоятельно провели процедуры на профтренажере. А еще первоклашки посетили кабинет транспортной отрасли, рассмотрели симулятор полета со специальными экранами, штурвалом и компьютерной проекцией.

"Очень классная экскурсия! Я даже не знала, что в нашем центре занятости есть такие оснащенные модули", – призналась Анна, одна из сопровождающих класса.

Дети посетили еще несколько профориентационных кабинетов, где посмотрели на добычу нефти и газа в миниатюре, а также примерили противогазы в кабинете "Силовых ведомств".

На память об экскурсии маленьким гостям кадровый центр подарил детскую раскраску под названием "Дело в цвете". Ребятишки были очень рады подарку, ведь разукрашивая, можно выбрать будущую профессию.