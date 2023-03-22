Производство машин и оборудования в Тюменской области за год выросло в пять раз

В январе 2023 года наибольшие темпы роста в обработке отмечены в производстве машин и оборудования - в 5,4 раза к уровню января 2022 года, сообщает департамент экономики ТО.

Так, за январь 2023 года в 5,1 раза увеличилось производство насосов. Производителем высокотехнологичного насосного оборудования является завод "Тюменские насосы Шлюмберже", на ем работают 200 высококвалифицированных специалистов. В числе потребителей продукции завода не только крупнейшие представители российской нефтегазовой промышленности. Продукция завода эксплуатируется во многих странах мира.

В 2004 году компания "Шлюмберже" и администрация Тюменской области подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает экономическое, научное и технологическое сотрудничество. В 2006 году было подписано соглашение о комплексном инвестиционном проекте, в рамках реализации которого были построены завод по производству погружных электроцентробежных насосов, завод по производству корпусов перфорационных систем и тренинговый центр компании.