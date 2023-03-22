Рынок индустриальной недвижимости растет в Тюменской области

В Тюменской области развивается рынок индустриальной недвижимости: в регионе действуют 3 индустриальных парка с госучастием общей площадью более 3 млн кв. м, открыты 6 муниципальных площадок, сообщает информационный центр правительства ТО.
Потенциал региона эксперты оценивают в 200-250 тысяч кв. м. Такие площади сейчас востребованы бизнесом, на них инвесторы могут строить частные индустриальные парки.
"Мы готовы сотрудничать со всеми, кто планирует вкладываться в перспективный рынок индустриальной недвижимости. Здесь есть не только очевидная выгода в прибыли от инвестиций, но и хорошая социальная отдача. Сейчас в помощь еще и меры поддержки, например, промышленная ипотека"- говорит директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец.
Эксперты отмечают рост спроса на индустриальные и технологические парки в России, особенно на недвижимость в формате "Light Industrial" - это небольшие цеха до 1000 кв. м, совмещающие производственные площади с офисными. Такой пример есть в Богандинском парке.
АИР помогает развивать промышленные территории не только в Тюменской области: в 2022 году подписаны соглашения с Краснодарским краем и Оренбуржьем.
Реализовать инициативы бизнеса по созданию конкурентных предприятий помогают нацпроекты "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт".
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