В новом наборе Школы креативных индустрий будет учиться около ста человек

В креативном пространстве "Водокачка" состоялось открытие третьего потока Тюменской Школы креативных индустрий. На вводное занятие пришли более 100 учеников, которые хотят монетизировать свои бизнес-идеи в креативных сферах, сообщает пресс-служба "Опоры России".

Директор департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Сергей Толстых отметил, что благодаря Школе креативных индустрий создается новый слой предпринимательского сообщества. Гендиректор ТАРКИ Алексей Краев сообщил, что школа - единственная управленческая программа по креативным индустриям в УрФО. "Мы учим управлять. Мы не образовательное учреждение, но делаем управленческую программу уникальную для УрФО. За время реализации проекта в Школе креативных индустрий обучались участники из 12 регионов РФ, поэтому Тюмень можно назвать кузницей кадров по креативным индустриям в стране", - считает Краев.

Исполнительный директора тюменского отделения "Опоры России" Наиль Хакимов сообщил, что обучение продлится 2 месяца и будет состоять из лекций, мастер-классов, разбора кейсов от действующих успешных предпринимателей региона. Учеников школы будут обучать создавать свое креативное пространство, управлять персоналом, выделяться на фоне конкурентов и продавать. Затем их объединят в малые группы по бизнес-нишам. С каждой группой будут работать кураторы в 6 направлениях: IT технологии, архитектура и урбанистика, дополнительное образование и тематические ивенты, маркетинг, медиа и СМИ, ремесленники.

"Мы подготовили насыщенную образовательную программу, "отобрали" спикеров-практиков, которые будут курировать каждую группу, показывать, как выстраивать бизнес-модели, как создавать и управлять своей командой. Наша цель научить ребят технологии монетизации своей креативной идеи или проекта", - отметил Наиль Хакимов.