Тюменцы стали предлагать больше проектов для реализации за счет бюджета

Жители Тюмени проявляют большой интерес к реализации социальных проектов, идей по улучшению и развитию городской среды с помощью такого инструмента, как инициативное бюджетирование, отметили депутаты Тюменской гордумы на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению.

В бюджете города 2023 года на инициативное бюджетирование предусмотрено 20 млн рублей - в два раза больше, чем в 2021-м.

В 2021 году тюменцы внесли 16 инициативных проектов, из них профинансированы 7. В прошлом году подано 19 проектов, 12 из них реализовано. В этом году на рассмотрение поступила 31 заявка, голосование по прошедшим экспертизу скоро начнётся на портале "Я решаю". В прошлом году в таком голосовании участвовали более 10,5 тысячи человек, в 2021 году – 5 тысяч.

"За три года инициативного бюджетирования форма взаимодействия "власть и общество" доказала свою эффективность. Об этом можно судить по активности, которую жители города проявляют при выдвижении предложений и голосовании за проекты. Число участников голосования с каждым годом растет, при этом период голосования уменьшен с 30 до 5 календарных дней", - отметил директор департамента финансов и налоговой политики администрации Тюмени Андрей Пилипчук.

Зампредседателя гордумы Дмитрий Осипов подчеркнул, что Тюмень успешно реализует программу инициативного бюджетирования, сложившийся за три года уникальный опыт работы эффективен, а главное - востребован у горожан, появление новых направлений в предлагаемых проектах это подтверждает.

Депутат Юрий Коновалов отметил, что поддержка и реализация инициативных проектов горожан, с одной стороны, повышает лояльность населения к власти, а с другой - формирует у местного населения ответственное отношение к результату этой работы: личное участие побуждает относиться к городскому имуществу как к своему собственному, беречь и сохранять его в хорошем состоянии.

Комментируя итоги заседания, председатель постоянной комиссии Степан Киричук отметил, что об инициативном бюджетировании знают очень многие горожане, особенно те, кто связан с общественной деятельностью. "Тюменцы молодцы в вопросах инициативного бюджетирования. Они вносят предложения, обосновывают, и у них это получается", – подчеркнул Степан Киричук и пожелал горожанам успехов.