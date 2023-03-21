Тобольский район закрывает автозимники и ледовые переправы в Заболотье

В Тобольской районе с 22 марта закрываются автозимники и ледовые переправы, распоряжение об этом подписал глава муниципалитета Леонид Митрюшкин.
"Устанавливается тёплая погода, идёт потайка, двигаться по сезонным дорогам в Заболотье не безопасно", - пояснил Митрюшкин.
Глава сообщил, в труднодоступные населенные пункты завезли 630 тонн дизельного топлива, запаса хватит на целый год для бесперебойной работы автономных электростанций. помимо этого, там всегда есть неснижаемый запас.
Фельдшеры сверили с областной больницей № 3 Тобольска списки маломобильных, одиноко проживающих и пациентов с хроническими заболеваниями. Пополнили запас лекарств, расходных материалов, медицинских изделий и наборов для оказания неотложной помощи.
В ФАПах сформирован запас вакцины для плановых прививок, а также ревакцинации против COVID-19 и экстренной иммунопрофилактики.
"В апреле начнётся авиасообщение в Заболотье. Главное управление строительства Тюменской области - утвердил маршрутную сеть. Расписание формируется. Его составили с учётом предложений от населения труднодоступных территорий", - сообщил глава района.
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