Тобольский район закрывает автозимники и ледовые переправы в Заболотье

В Тобольской районе с 22 марта закрываются автозимники и ледовые переправы, распоряжение об этом подписал глава муниципалитета Леонид Митрюшкин.

"Устанавливается тёплая погода, идёт потайка, двигаться по сезонным дорогам в Заболотье не безопасно", - пояснил Митрюшкин.

Глава сообщил, в труднодоступные населенные пункты завезли 630 тонн дизельного топлива, запаса хватит на целый год для бесперебойной работы автономных электростанций. помимо этого, там всегда есть неснижаемый запас.

Фельдшеры сверили с областной больницей № 3 Тобольска списки маломобильных, одиноко проживающих и пациентов с хроническими заболеваниями. Пополнили запас лекарств, расходных материалов, медицинских изделий и наборов для оказания неотложной помощи.

В ФАПах сформирован запас вакцины для плановых прививок, а также ревакцинации против COVID-19 и экстренной иммунопрофилактики.

"В апреле начнётся авиасообщение в Заболотье. Главное управление строительства Тюменской области - утвердил маршрутную сеть. Расписание формируется. Его составили с учётом предложений от населения труднодоступных территорий", - сообщил глава района.