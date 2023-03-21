Бизнесмены через инвестпортал смогут обратиться за поддержкой к тюменским властям

В Тюменской области заработал "Личный кабинет инвестора", электронный сервис разработан для совместной работы инвесторов с органами власти региона над реализацией инвестпроектов, сообщает информцентр правительства ТО.

После регистрации на инвестиционном портале предприниматели в личном кабинете смогут заявить о проекте, оформить заявку на поиск площадки и кадров и

на инвестиционный заем.