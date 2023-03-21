Бизнесмены через инвестпортал смогут обратиться за поддержкой к тюменским властям

В Тюменской области заработал "Личный кабинет инвестора", электронный сервис разработан для совместной работы инвесторов с органами власти региона над реализацией инвестпроектов, сообщает информцентр правительства ТО.
После регистрации на инвестиционном портале предприниматели в личном кабинете смогут заявить о проекте, оформить заявку на поиск площадки и кадров и
на инвестиционный заем.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru