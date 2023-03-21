Конкурс достижений запустили на градостроительном форуме в Тюмени

В Тюменской области проведут конкурс "На лучшее достижение строительной отрасли Тюменской области за 2022 год", положение о его проведении подписано участниками градостроительного форума.

Документ подписали начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов, президент областного Союза строителей (работодателей) Андрей Никитин, председатель Обкома профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Пётр Юрченко, директор Союза "СРОСТО" Елена Катаева.

"Соглашение даёт старт конкурсу лучших проектов в сфере строительства и благоустройства. Все строительные компании могут направить свои заявки. Подведение итогов пройдёт в августе в преддверии Дня строителя", - пояснили в ГУС ТО.