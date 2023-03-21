Рейс в Новый Уренгой задерживается в тюменском аэропорту

В Рощино из-за технической неисправности самолета задерживается вылет авиарейса на Ямал, сообщает транспортная прокуратура.
На рейс зарегистрировано 117 пассажиров, в том числе 5 детей.
"В аэропорту г. Тюмени задерживается вылет рейса 541 по маршруту Тюмень - Новый Уренгой авиакомпании "ЮТэйр". Рейс регулярный. Предварительная причина задержки - техническая неисправность. Расчетное время вылета - 13:00" - говорится в сообщении.
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