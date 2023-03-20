Жители Тюмени, Югры и Ямала стали сдержаннее в дорогих покупках

В январе – феврале 2023 года, после предновогодних распродаж, жители Тюменской области, Югры и Ямала придерживались сберегательной модели поведения, отказываясь от приобретения дорогостоящих товаров, сообщает пресс-служба Отделения по Тюменской области Уральского главного управления ЦБ РФ.

Торговые центры отмечают снижение расходов населения на непродовольственные товары, а умеренный рост выручки в основном связывают с повышением цен. В феврале наблюдалось некоторое охлаждение спроса на авиабилеты, турпоездки и услуги кинотеатров после его роста в январе.

В то же время на автомобильном рынке в течение прошлого года люди занимали выжидательную позицию из-за ограниченного ассортимента предлагаемых к продаже моделей и комплектаций. Восстановлению спроса способствовало расширение предложения автомобилей китайских брендов. Так, по сообщениям автосалонов, за 2022 год доля таких автомобилей увеличилась с 9% до 16%.

Рекордные объемы ввода жилья, выдачи ипотечных кредитов в конце прошлого года, возможно, окажут влияние на повышение потребительской активности жителей региона. Прогнозируется увеличение спроса на ремонтные работы, строительные и отделочные материалы, мебель и бытовую технику для обустройства нового жилья.

Дальнейшее улучшение ситуации со спросом ожидают продавцы стройматериалов, мебели и бытовой техники.

Подробнее о ситуации в экономике, адаптации предприятий, в том числе в тюменском регионе, к новым условиям, кредитной активности населения и бизнеса читайте в мартовском выпуске доклада Банка России "Региональная экономика: комментарии ГУ".