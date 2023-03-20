Эволюция девелопмента на рынке жилья станет одной из тем градфорума в Тюмени

В рамках IV Градостроительного форума-выставки Тюменской области будет организован круглый стол "Эволюция продукта в жилом девелопменте: модификация новостроек для удержания спроса; тренды-2023".

Строительная отрасль региона по итогам 2022 года стала рекордсменом по количеству квадратных метров введенных в эксплуатацию, но возникает вопрос востребованности этих "квадратов" у конечного потребителя. Аналитики, девелоперы, банкиры и инвесторы намерены обсудить этот вопрос досконально. Помимо анализа развития рынка жилья за 2022 год, динамики и прогнозов на 2023 год, эксперты обсудят местные и федеральные кейсы по эволюции девелоперского продукта в условиях меняющегося рынка. Девелоперы поделятся своими мыслями и идеями по удержанию покупательского спроса, расскажут, как поменялся продукт (квартиры) за последние два года.

Отдельный блок выделен для обсуждения вопросов поддержки государством строительной отрасли: власти расскажут об инфраструктурных облигациях и реализации социальных жилищных программ. Будет подробно обсуждена тема ипотечного кредитования как одного из главных на сегодня драйверов развития рынка жилья. Не обойдут внимание и тему трансформации городских территорий в новых условиях, на эту тему подготовлено отдельное выступление.

"Надеюсь, выводы, сделанные по итогам круглого стола, помогут дальнейшему анализу ситуации и принятию верных решений участниками рынка для сохранения бизнеса и развития отрасли", - комментирует модератор круглого стола – вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов Наталья Девяткова.

Круглый стол на тему "Эволюция продукта в жилом девелопменте: модификация новостроек для удержания спроса; тренды-2023" состоится 21 марта на площадке Выставочного комплекса (г. Тюмень, ул. Севастопольская, 12, 1-й этаж). Начало – в 14:00.

Организатором форума выступает АО "Тюменская ярмарка" при поддержке Главного управления строительства Тюменской области, администрации г. Тюмени, профильных союзов и профессиональных объединений.

С программой круглого стола и общей программой IV Градостроительного форума-выставки Тюменской области можно ознакомиться на сайте АО "Тюменская ярмарка".