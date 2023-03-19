Авиасообщение между Тюменью и Сочи на паузе

13:17 19 марта 2023
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Рейсы Сочи-Тюмень и Тюмень-Сочи задержаны из-за тумана.

Рейс N4-509 Сочи-Тюмень должен был вылететь в 00:05 по московскому времени, пока он отложен до 13:45.

Рейс N4-510 Тюмень-Сочи задержан ориентировочно до 21:40 по тюменскому времени, хотя вылет был запланирован на 07:05.

Задержка рейсов связана с туманом, который практически парализовал работу аэропорта Сочи как минимум до вечера 19 марта.

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