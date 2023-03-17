Глава Тюмени проверил, как вывозится снег с подтопляемых территорий города

Руслан Кухарук в рамках рабочего выездного совещания при объезде районов Тюмени оценил, как организованы работы по вывозу снега с подтопляемых территорий города, и ответил на вопросы местных жителей, квартальными и подрядчиками.

В зону особого внимания попали улица Калинина и такие районы, как Тюменская слобода, ДОК, Старая Зарека, Мыс. Маршрут был выбран неслучайно: от тюменцев, проживающих в этих районах, в администрацию неоднократно поступали обращения.

Так, на Мысу идет вывоз снега на участке от Ершова до Кулибина по улице Марины Расковой. Заместитель руководителя управы ЛАО Юрий Верхоланцев доложил, что с этой улицы рабочие ООО ППФ "Дорстрой" уже вывезли 120 самосвалов снега, в четверг работы на территории планировали завершить. "В Ленинском округе 33 потенциально подтопляемых территории, из них в районе Мыса расположено 11. Они все на контроле управы ЛАО и Службы заказчика по благоустройству Ленинского округа. Составлен график, и до 1 апреля планируется вывезти снег с подтопляемых территорий", - сообщил Верхоланцев.

"В городе проводятся плановые противопаводковые мероприятия: вывоз снега, подготовка ливневой канализации, активизация деятельности ТОСов, работа с собственниками, прочистка водоотводных канав. Важно, чтобы управы и подрядные организации планомерно вели работы по вывозу снега с потенциально подтопляемых территорий", - прокомментировал поездку Кухарук.

Глава города также сообщил, что все вопросы, которые озвучивали жители в ходе рабочего совещания, взяты в работу.