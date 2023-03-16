В Тюменской области началась запись подростков в отряды мэра

Стартует запись на первую смену "Отрядов мэра", жители области смогут подать документы для трудоустройства в режиме онлайн на сайте отряды-мэра.рф.

Дептруда ТО сообщает, что в 2023 году "Трудовое лето"пройдет в четыре смены: со 2 по 16 июня, с 10 по 14 июля, с 17 по 28 июля, с 7 по 18 августа.

С расписанием онлайн-записи и приема документов на все смены, а также с алгоритмом трудоустройства и полным перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте в разделе "Порядок трудоустройства".