Тоболпромстрой отправит участникам СВО палатки и топоры

Рабочие "Тоболпромстроя" отправят военнослужащим из Тюменской области палатки, которые удобно разбирать и переносить в полевых условиях, а также приобретенные палатки, ломы, топоры и колуны, пишет информцентр правительства ТО.

Ранее сотрудники тобольской организации уже принимали участие в сборе посылок в зону выполнения боевых задач. "Бойцы всем обеспечены, но хотим внести свой вклад в правое дело", - прокомментировал директор предприятия Евгений Переверзев.

Очередную партию посылок повезет тобольский волонтер Алексей Никуленко. Разный груз на фронт он доставлял пять раз. В общей сложности доброволец передал бойцам около 6 тонн необходимых вещей. "Бойцы с теплом встречают нас. К ним приезжает частичка дома. Они рады посылкам, общению, новостям. И для них это большая поддержка. Это делать необходимо, это делать надо", рассказал он.