Мамы-предприниматели из всех регионов России получат поддержку в открытии бизнеса

Минэкономразвития России перезапускает проект по развитию предпринимательства среди женщин с детьми или находящихся в декретном отпуске и желающих развивать своё дело.

"Мы запускаем обновленный проект "Мама-предприниматель". Это уникальная программа получает новый старт. Мы зарегистрировали на Министерство товарный знак Программы, также нами был пересмотрен состав партнеров. Теперь это исключительно российские компании. Обновлен и образовательный компонент - появились модули по востребованным компетенциям. Будет развиваться программа онлайн поддержки. Неизменным остается формат - это серия тренингов и грант на реализацию своих планов для победительницы каждого регионального этапа", – рассказала замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Программа реализуется уже 10 лет в большинстве регионов РФ. Ее выпускницы — это тысячи успешных предпринимательниц по всей России. С начала действия программы "Мама-предприниматель" участие в ней приняли около 7000 женщин, для которых было проведено 255 тренингов. Победительницами стали 247 человек.

В число партнеров-соорганизаторов - Корпорация МСП, фонд "Наше будущее", "Союз женщин России", национальный проект "Малое и среднее предпринимательство", а также ряд других партнеров. Их представители обеспечат экспертный вклад в образовательные модули, в том числе о социальном предпринимательстве и успешный ход проведения "Мамы-предпринимателя" в целом.

"Особый дар мамы-предпринимателя ― удержать баланс между всеми ролями, уготованными судьбой или выбранными ею самой. Уверена, что нашим участницам хватает мудрости и опыта, которыми они поделятся со всеми", ― комментирует партнер проекта председатель "Союза женщин России" Екатерина Лахова.

В этом году в планах программы "Мама-предприниматель" обучить не менее 1500 участниц по всей стране формированию прибыльной идее для бизнеса, финансовому планированию и возможностью реализовать свой проект. В регионах программа пройдет в центрах "Мой бизнес", которые открыты по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство", с 1 мая по 1 октября. Тренинги будут направлены на основные направления развития бизнес-проекта и охватят темы: работа с мотивацией, генерация идей и формирование прибыльных гипотез, бизнес-план, портреты целевой аудитории и ее сегментация, маркетинг, экономика и точка безубыточности бизнеса. По результатам работы индивидуально и в группах участницы сформируют свои проекты и представят их экспертам.

Директор Фонда "Наше будущее" Наталия Зверева: