Завод по производству электрооборудования в Тюмени переехал в ДСК500

На площадке будущего промышленного технопарка ДСК500 в Тюмени состоялось официальное открытие завода "Мегатор", занимающегося выпуском импортозамещающего электрооборудования. Территорию для размещения производства, коммуникации, льготную аренду компании представило Агентство инфраструктурного развития Тюменской области.

Компания основана в октябре 2019 года. Ранее базировалась на площадке "Электрон". Инвестиции в новый завод и технологическое оснащение составили более 20 млн рублей. Выпускает оборудование для энергетической отрасли, продукцию поставляет на Север, Камчатку, Дальний Восток и в Карачаево-Черкесию. Высокотехнологичные и комплексные решения тюменской компании на 20% эффективнее и ниже по цене, чем предложения федеральных известных брендов. На предприятии работает 36 человек.

"На ДСК500 мы занимаем площадь 3 тысячи квадратных метров. Технопарк дает нам отличную возможность вырасти в технологическом плане. Ближайшие два года мы будем работать над этим", - сообщил руководитель "Мегатора" Аркадий Перегудов.

Инвестиции в новый завод и оснащение превысили 20 млн рублей. В 2023 году компания планирует инвестировать еще до 10 млн рублей, приобрести два погрузчика, лазерный станок, создать участок порошковой окраски.

До 2022 года 70% компонентов, используемых "Мегатором", были от французских, шведских и швейцарских производителей. Теперь — до 30% комплектующих из Китая, Южной Кореи, Казахстана. Доля импортозамещения в продукции достигает 50-70% в зависимости от комплектации. Сотрудничество с российскими партнёрами, собственные технологические решения, высококачественная продукция и её востребованность привели к двукратному росту тюменского предприятия в минувшем году. В планах на 2023-й - увеличение ещё на 50%.

"Мегатор" специализируется на проектировании, инженерной разработке и производстве блочных комплектных трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, подстанционных пунктов управления, блок-боксов для размещения оборудования релейной защиты и автоматики подстанции и т.д. В числе основных заказчиков Тюмень Водоканал, Фармсинтез, СУЭС, ПСК ДОМ, ЗапСибЭнерго, Югстройком, Свеза-Тюмень.

Промышленный технопарк ДСК500 находится в черте города и на начальной стадии реализации проекта "Сейчас проектируем первый этап ДСК500. Его площадь составит 27 000 кв. м. Здесь разместятся 12 производственных компаний. Инвестиций в оборудование от резидентов мы ожидаем на уровне 600 млн рублей", - рассказала директор АИР Ольга Романец.