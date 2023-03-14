Тюменские компании накажут за несвоевременную очистку крыш от снега

Квартальные инспектора Тюмени пристально следят за своевременностью очистки кровель и козырьков от снега и составляют протоколы при выявлении нарушений, напоминают в горадминистрации.

"С начала года за несвоевременную очистку кровель в Ленинском округе административная комиссия составила 9 протоколов, сумма наложенных штрафов – 185 тысяч рублей. В Центральном округе составлено 5 протоколов, сумма штрафов – 170 тысяч рублей. В Калининском – 9 протоколов. В Восточном округе с начала зимы было составлено 6 протоколов, сумма штрафов равна 105 тысячам рублей", - отмечается в сообщении.

Компаниям напоминают, что перед очисткой крыш и козырьков необходимо огородить прилегающую территорию, чтобы обезопасить пешеходов и транспорт. Сброшенный снег и лёд должны быть сразу вывезены.