Товарооборот ярмарок в Тюмени за 2022 год превысил 31 млн рублей

В Тюмени в 2022 году прошло 11 специализированных (продовольственных) ярмарок, их товарооборот составил 31,42 млн рублей, около 80% товаров было представлено местными производителями, сообщил глава города Руслан Кухарук.
В ярмарках участвуют местные предприятия, фермеры, предприниматели-ремесленники, а также производители из Белоруссии. Задача для организаторов на перспективу - улучшить формат мероприятия.
"Ярмарки, организованные на городских площадках, дают тюменцам возможность купить качественный товар близко к дому, познакомиться с новой продукцией и лично задать вопросы производителям. На заседании коллегии мы рассмотрели вопросы организации этих мероприятий и возможности улучшить формат их проведения", - сообщил Кухарук.
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