Участникам Интурмаркета" и MITT расскажут о турпотенциале Тюменской области

Тюменская область представит туристический потенциал на международных выставках "Интурмаркет" в "Экспоцентре" с 13 по 15 марта и MITT в "Крокус Экспо" с 16 по 18 марта, оба мероприятия проходят в Москве, сообщает Агентство туризма и продвижения Тюменской области.

"Участие в выставках дает отличную возможность обменяться опытом с коллегами, расширить пул партнеров в рамках межрегионального взаимодействия, свериться с актуальными трендами развития отрасли, а также презентовать туристические ресурсы и возможности региона в преддверии весенне-летнего сезона", – прокомментировала директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

На стендах региона традиционно представлена информация о термальных источниках, историческом наследии Сибири, актуальных сезонных маршрутах и сити-брейках. Также будут представлены ключевые брендовые туры, в том числе национальный туристический маршрут "В Сибирь по своей воле", новые локации и событийный календарь текущего года.



В состав делегации Тюменской области вошли представители департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области, Агентства туризма и продвижения Тюменской области, администрации Тобольска, а также туроператоры региона.