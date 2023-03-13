Ялуторовск в 2022 году принял более 41 тысячи туристов

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Турпоток в блинную столицу Тюменской области растет с каждым годом, сообщила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова по итогам заседании совета по развитию туризма в Ялуторовске.

По сравнению с допандемийным 2019 годом турпоток увеличился почти на 30 %процентов: 43,1 тысячи человек в 2022 году против 31,1 тысячи в 2019 году. "И у Ялуторовска есть потенциал стать еще интереснее для туристов, развивая как уже известные событийные, так и новые перспективные проекты. К последним, например, относится формирование турпродукта для семей с детьми, включая "Сибирский карнавал", получивший признание на конкурсе Russian Travel Awards, а также создание интерактивного путеводителя по городу (чат-бот Василиса)", - сообщила Трофимова.

При осуждении формата проведения Масленицы было решено в следующем году начать готовиться к этому яркому событию заранее. "Рада, что ранее проработанные инициативы начинают обретать практическую реализацию. Главное – не останавливаться, а объединяться и продолжать работу!", - отметила Трофимова.