Более 9 тысяч электронных родовых сертификатов получили тюменки с начала 2023 года

С начала 2023 года женщинам Тюменской области выдали 9 269 электронных родовых сертификатов на сумму 28,4 млн рублей, за весь 2022 год — 52 802 сертификата на 165 млн рублей, сообщает информцентр правительства ТО.

С помощью сертификата будущие мамы получают медицинскую, психологическую, медико-социальную и правовую помощь по программе ОМС.

Сертификат состоит из трех талонов. Первый талон выдается

на медпомощь во время беременности, на медико-социальную, психологическую и правовую помощь. Второй талон - на медпомощь в родах, третий - на наблюдение новорожденного до 6 месяцев и на наблюдение ребенка в поликлинике от 6 месяцев до года.

При рождении близнецов маме полагается 1 родовой сертификат.

Для оформления требуется паспорт, СНИЛС, полис ОМС или документ, подтверждающий проживание на территории РФ. Сертификат выдают в женской консультации в 30 недель (в 28 недель при многоплодной беременности).