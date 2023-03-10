Тюменская компания делает из стеклопластика арматуру, решетки для строителей и спицы для саперов

Компания "Армкреп" на площадке Индустриального парка "Богандинский" с июля 2020 года занимается выпуском композитной арматуры, решетки и профилей для строительной отрасли, а еще производит диэлектрические спицы для саперных щупов и изучает возможности выпуска бронематериалов.

В настоящее время компания осуществляет производство продукции на площадке индустриального парка "Богандинский". Планируемый объем инвестиций в проект — 12 млн рублей. Самая главная для компании льгота на площадке — доступная аренда производственного помещения. отмечает Замдиректора компании "Армкреп" Михаил Легенький.

По словам Михаила, компания постепенно расширяет ассортимент продукции и наращивает производство. "Изготавливаем стеклопластиковую арматуру, стеклопластиковую сетку, диэлектрические спицы для саперов. Основные клиенты — строительные магазины, застройщики, контракты есть не только в Тюменской области, но и в других регионах Уральского федерального округа. В этом году первая поставка наметилась в Салехард", - рассказал представитель компании.

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В планах у "Армкрепа" — выпуск стеклопластиковых профилей. Их использование в благоустройстве города, по мнению производственников, поможет эффективнее использовать бюджетные средства.

"Планируем выпускать стеклопластиковые профили. Заборчики в городе, например, везде железные, их чуть не каждый год красят. А у нашего профиля 25 лет гарантия на выцветание, в плане обслуживания для бюджета города это очень эффективно", - считает Легенький.

Под выпуск профиля уже заказано оборудование. После его покупки, установки и наладки с готовым предложением по заборам компания обещает прийти к местным властям.

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Диэлектрические спицы — не профильная продукция, компания выпускает их с прошлого года по просьбе участников СВО, и они очень востребованы, так как металлические из-за магнитных мин использовать нельзя. "Сначала мы просто отдали несколько бухт с композитом, потом нам принесли образцы и попросили сделать такие же, но неметаллические", - рассказал Михаил.

Спицы делают из стеклопластика работники завода, навершие в виде бусины определенного диаметра помогают приклеивать подростки.

Бронеплиты — тоже новое направление. По словам Михаила, сейчас завод из имеющихся материалов может сделать плиту толщиной в 3,6 см, она не пробивается пулей из автомата с 25-метрового расстояния, минус разработки — вес и толщина, но на дальнейшие испытания нужно как минимум 3 млн рублей и вакуумный пресс, а свободных денег на эти цели пока нет, хотя эта продукция востребована также, как и спицы.