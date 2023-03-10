Как направить маткапитал на ежемесячную выплату?

13:00 10 марта 2023
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Материнский капитал можно направить на ежемесячные выплаты, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе на дату обращения, сообщает информационный центр правительства ТО.

Доходы семьи учитываются за 12 месяцев. Отсчет периода начинается за 1 месяц до даты подачи заявления. Подробнее — в карточке.

С 1 января 2023 года ежемесячная выплата равна величине прожиточного минимума для детей.

Подать заявление о назначении выплаты можно в любое время в течение 3 лет со дня рождения ребенка.

Выплата устанавливается на 12 месяцев (для семей мобилизованных на 6), но на срок не более чем до достижения ребенком возраста 3 лет.

Повторное заявление о получении ежемесячной выплаты может быть подано в последний месяц периода, на который назначена указанная выплата.

Заявление подается в любой терорган Социального фонда лично, через личный кабинет на Госуслугах или в МФЦ. На рассмотрение запроса отведено 10 дней.

Теги: выплаты , материнский капитал
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