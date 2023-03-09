Сервисы Тюменской службы занятости помогают закрыть кадровую потребность работодателей

В начале февраля Тюменская служба занятости внедрила новый сервис для работодателей – "Видеовакансия". Идея возникла в общении с кадровой службой Тобольского пассажирского автопредприятия. Первый видеоролик о вакансии "водитель автобуса" был создан совместно с представителями предприятия.

Ролик получил большой охват в соцсетях и СМИ, семь тоболяков заинтересовались вакансией и обратились в кадровый центр. Пятеро из них направлены для прохождения бесплатного обучения на водителя категории "Д", чтобы в дальнейшем стать работниками автопредприятия.

Данный сервис предлагается работодателям бесплатно в рамках бизнес-ситуации "Комплексное кадровое обеспечение потребности работодателей в персонале". Современный формат подачи информации поможет оперативно закрыть кадровую потребность. Данный сервис пока проходит тестовый период и предлагается для работодателей города Тобольска и Тобольского района, Тюмени и Тюменского района.