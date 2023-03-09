Оборот тюменского общепита за январь 2023 года составил 2,9 млрд рублей

Оборот общественного питания по Тюменской области за январь 2023 года составил 2908 млн рублей, сообщает информцентр правительства ТО.

По сравнению с январям 2023 года наблюдается рост, но незначительный - на 0,4 процента.

По данным Росстата, последние три года оборот заведений общественного питания по всей стране стабильно растет. В 2022 году показатель составил 2,3 трлн.рублей, что на 5,7% больше оборота за 2021 год.