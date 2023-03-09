Оборот тюменского общепита за январь 2023 года составил 2,9 млрд рублей

09:54 09 марта 2023
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Оборот общественного питания по Тюменской области за январь 2023 года составил 2908 млн рублей, сообщает информцентр правительства ТО.

По сравнению с январям 2023 года наблюдается рост, но незначительный - на 0,4 процента.

По данным Росстата, последние три года оборот заведений общественного питания по всей стране стабильно растет. В 2022 году показатель составил 2,3 трлн.рублей, что на 5,7% больше оборота за 2021 год.

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