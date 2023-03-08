В Тюменской области за январь зарегистрировано около 1 500 рождений

В Тюменской области в январе 2023 года зарегистрировано 1 493 родов - на 156 больше, чем в предыдущем году, сообщает депздрав ТО.

В областном перинатальном центре в январе врачи приняли 632 родов, в то время как ровно год назад – 490 родов. Секрет успешных родов во многом обусловлен обновлением сегмента высокотехнологичного родовспоможения.

"В нашем центре используется новейшее оборудование экспертного класса. Важнейшим исследованием во время беременности является УЗИ-диагностика: современная техника позволяет выбирать тип датчика, частоту, а также проводить допплерографию, 4D исследования (трехмерное изображение в реальном времени). Оборудование родильного зала позволяет наблюдать за состоянием рожениц на протяжении всего родового периода, моментально реагируя на малейшие изменения", - отметила главврач перинатального центра Ирина Кукарская.

Главный врач отметила, что в отделениях реанимации специалисты способны выходить малышей весом от 500 граммов. После завершения комплекса реанимационно-интенсивного лечения, проведения терапевтических и ранних реабилитаци­онных мероприятий, они выписываются домой.